المعارضة الإيرانية تعلن بدء إضراب واحتجاج لعمال مشروع مصفاة آبادان

المناطق- وكالات:

أعلنت المعارضة الإيرانية، بدء إضراب واحتجاج لعمال مشروع مصفاة آبادان في إيران، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وتعيش إيران أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، امتدت آثارها إلى الإضرابات العمالية في العديد من المدن، والتي أطلقها عمال قطاع النفط.

وسبق، أن نظم العمال المتعاقدين في ومشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، إضرابات في عدة أجزاء من إيران، يأتي ذلك مع اتساع رقعة الاضراب والاحتجاج في مدن عدة من البلاد.

ويعد إضراب العمال المتعاقدين ومشاريع النفط هو الثالث على التوالي في أقل من عام.