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متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب

متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب

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متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب

متى ينتهي كورونا وهل تراجعت خطورته؟.. أخصائي أمراض قلب يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1035534
محررو المناطق:

أجاب أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتور محمد العاسمي، على سؤال متى سينتهي فيروس كورونا وهل تراجعت خطورته؟، مؤكدا أن العالم في طريقه للخلاص من فيروس كورونا.

 

وقال العاسمي، خلال تصريحات متلفزة، إن النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة رائعة جدا، مشيرا إلى بدايات ظهور فيروس كورونا وما صاحبها من رعب شديد والتزام الجلوس في المنزل، قبل أن تصبح الأمور أفضل، بسبب تطور أمور الوقاية، وتطور أيضا فهمنا للفيروس.

 

وأضاف: “ثم جرى بعد ذلك اختراع اللقاح الذي منحنا الآداة القوية لمقاومة الفيروس، وكسر حدته، لافتا إلى أن كتير من البلدان باتت تلقح مواطنيها بأعداد كبيرة وهذا ساعد أكثر على مقاومة الفيروس، وتراجع المرض بشكل كبير.

 

وتابع أخصائي أمراض القلب: “كل الدراسات أثببت إن الناس اللي واجهت مشكلات صحية خطيرة مع الفيروس هي الناس اللي لم تتلقى اللقاح، ولا شك أن اللقاح ساهم بشكل كبير في خفض أعداد الإصابات الشديد بكورونا اللي بتؤدي إلى الوفاة”.

 

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