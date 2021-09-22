“وكرا لتعاطي المخدرات”.. الأمن المصري يكشف أسرار “الفيلا المسكونة” في كرداسة

المناطق - وكالات:

أفادت وزارة الداخلية المصرية بأن الفيلا الواقعة في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ”فيلا الجن والعفاريت” تعد وكرًا من أوكار المخدرات.

وقالت أجهزة الأمن المصرية إن “الفيلا المسكونة” يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان، وأن المعلومات الأولية أكدت أن الفيلا يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان، وأن 7 أشخاص بينهم 3 مسجلين خطر في أنشطة تتعلق بالمخدرات يتولون إدارتها، بدون أي تصاريح، وبدون وجود كادر طبي وتحت إشراف عاطل قام باستئجار الفيلا لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وأضافت: “توجهت قوة أمنية للمكان وقامت باقتحامه وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”، كما تبين وجود 150 شخصا بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم، كما تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات”.