رغم مجانيته بالمملكة.. تكلفة علاج “كورونا” للشخص تتخطى مليون ريال في أمريكا

محررو المناطق

كشف تقرير حديث، عن حجم التكلفة الخاصة بالعلاج من فيروس “كورونا” داخل مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تقدمه المملكة بالمجان للمواطنين والمُقيمين فيها.

وأوضح التقرير الذي عرضته شبكة “CNN”، أنه يجرى استخدام أكثر من ربع أسرة العناية المركزة في المستشفيات لمرضى فيروس “كورونا”.

ونوه إلى أن متوسط فاتورة العلاج في المستشفى بأمريكا بسبب “كورونا” يبلغ نحو 75 ألف دولار، كما يمكن أن تصل التكلفة للحالات الأشد خطورة إلى أكثر من 300 ألف دولار في المتوسط، أي أكثر من مليون ريال.

وأشار إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر دخول المستشفى؛ بسبب فيروس “كورونا” هم الأشخاص غير المحصنين.