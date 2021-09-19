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وزير الخارجية يبحث مع مسؤول كولومبي تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع مسؤول كولومبي تعزيز العلاقات بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1035599
محررو المناطق

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نائبة رئيس جمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

 

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل دعم العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وحضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، وعبدالرحمن بن أركان الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

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