من الأحد لـ الخميس.. أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يشاركون في فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني بتبوك

المناطق- تبوك- فايز السميري:

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك باليوم الوطني الــ 91 عبر مشاركة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بشعار ” هي لنا دار ” ويتم تنفذ فعاليات وبرامج الاحتفاء عن بُعد في مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وحضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية مع مراعاة الاحترازات الوقائية والإجراءات الصحية على مدى أسبوع دراسي كامل من الأحد المقبل الموافق 19/ 2 إلى الخميس الموافق 23/ 2/ 1443هـ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن العقير أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس رحمة الله في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ , وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن ، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة ( 2030) في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه, والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي هذا الإطار أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي د. عبدالله الحارثي أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن فعاليات نوعية سيجري تنفيذها حضوريًا أو عند بُعد في كافة المدارس ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم ، يأتي في مقدمتها قامة أوبريت وطني “هي لنا دار ” بمشاركة الطلاب والطالبات يبرز جهود المؤسس رحمة الله ويجسد مشاعر الحب والولاء للمليك وولي عهده الأمين وما تمر به المملكة من نمو وتطور على كافة المستويات على مسرح الإدارة العامة للتعليم وندوة بعنوان “تعزيز المواطنة ” .و ” اللقاء الالكتروني – ركن العرض “

” دون حدك يا وطن ” وهي فعالية تستذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن .

وتتضمن الخطة ” قصة الأمجاد ” وهي زيارة الأماكن التاريخية والاثرية “رسائل صوتية للوطن ” لطلاب وطالبات ذوي الإعاقة ” والوطن في عيون أطفالنا ” برامج وطنية متنوعة ينفذها طلاب وطالبات الطفولة المبكرة . ومعرض “هي لنا دار ” عروض مرئية لمنجزات الإدارة من خلال شاشات تعرض في مبنى الإدارة الرئيسي .

و إقامة “الندوة الافتراضية ” تاريخية وطنية عن تاريخ الوطن وسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه وما تم عن منجزات الوطن كما تتضمن إقامة “منافسات رياضية وطنية “عبارة عن برنامج رياضي للطلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة .

كما نوه إلي أن برامج الاحتفاء تتضمن فعالية نوعية بعنوان ” جزر وطن ” فعالية من التراث والاناشيد الوطنية والرقصات الشعبية على الشواطئ وداخل الجزر ينفذها مجموعة من الطلاب تحت إشراف مشرفي ومشرفات النشاط .

وأضاف أن من برامج الاحتفاء ” الهجانة _ الخيالة ” فعاليات لاستعراض فرق من الهجانة والخيالة ترفع راية التوحيد تنفذ في الأماكن التاريخية . “وكتابة تلوين لمعالم المملكة العربية السعودية . و” المعرض الافتراضي “للطلاب الموهوبين .و”بيتي سعودي لحن وطن ” فعاليات عبر برنامج الزوم من وحدة تطوير المدارس .

ولفت في ختام حديثة عن “جدارية وطن ” لوحة جدارية يشارك فيها الطلاب والطالبات في الرسم والخط العربي في المعرض . فضلًا عن إرسال تقارير المدارس لإدارتي نشاط الطلاب والطالبات .

من جهتها، بيّنت مديرة نشاط الطالبات هدى المندح ، أن الاحتفاء باليوم الوطني يزخر بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الفاعلة والتي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والمليك وربط الأجيال الجديدة بماضيهم العريق والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف، الذي قامت عليه الدولة عند تأسيسها وانطلقت منه حضارتها .