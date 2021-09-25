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“أمانة الطائف” تكشف حقيقة وقوع أعمال تخريبية بمردم الطائف بالنسيم

“أمانة الطائف” تكشف حقيقة وقوع أعمال تخريبية بمردم الطائف بالنسيم

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“أمانة الطائف” تكشف حقيقة وقوع أعمال تخريبية بمردم الطائف بالنسيم

“أمانة الطائف” تكشف حقيقة وقوع أعمال تخريبية بمردم الطائف بالنسيم
http://almnatiq.net/?p=1035629
محررو المناطق

ردت أمانة محافظة الطائف، اليوم السبت، على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن حقيقة وقوع أعمال تخريبية في مردم الطائف بالنسيم.

 

وأوضحت الأمانة، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإنها تؤكد بأن مردم الطائف لم تقع به أي أعمال تخريبية، وأنه تتم متابعته بصفة دورية من قبل فرق ميدانية تتابع سير العمل به.

 

ولفتت إلى أن الحريق المصور في المقطع قام به مجهولون تعمدوا حرق إطارات سيارات قديمة في إحدى الأراضي البيضاء، مشيرةً إلى أنها تفاعلت مع الحدث بتمهيد الطريق الموصل لموقع الحادثة لتتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده.

 

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