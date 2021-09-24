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رياح نشطة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الغد

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رياح نشطة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الغد

رياح نشطة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الغد
http://almnatiq.net/?p=1035641
محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا (الأحد)، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

 

وأوضح المركز، أن تلك الحال ستتواصل على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

 

ونوه إلى إمكانية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة الكرمة.

 

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط.

 

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