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قانوني: تطبيق نظام التحرش يجب أن يضمن عدم الإنفلات من الجانب النسائي

قانوني: تطبيق نظام التحرش يجب أن يضمن عدم الإنفلات من الجانب النسائي

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قانوني: تطبيق نظام التحرش يجب أن يضمن عدم الإنفلات من الجانب النسائي

قانوني: تطبيق نظام التحرش يجب أن يضمن عدم الإنفلات من الجانب النسائي
http://almnatiq.net/?p=1035644

قال د.خالد آل الشوافة، المستشار القانوني، إنه لا يمكن أن نحد من جانب التحرش إذا كان هناك انفلاتا من الجانب النسائي، متابعا: “كيف نعاقب المتحرش ونترك عقاب من تحرش بها وهي تخرج للأماكن العامة بملابس غير مناسبة”.

 

وأضاف “الشوافة” خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم السبت، لا يوجد مبرر للشباب للتحرش بالنساء، كما أنه لا يوجد مبرر بأن تخالف النصوص والتوجيهات الشرعية وتقول للناس لا أحد يتحرش بي”.

 

وتابع: “لتطبيق نظام التحرش يجب أن يشمل الجرم كل قول او فعل او إساءة ذات مدلول جنسي تمس شخص آخر، ولوضع فلسفة التجريم لابد من وجود عقاب، ولتطبيق نظام التحرش لابد أن أضع ضوابط للظهور في الأماكن العامة، فلا يعقل أن أعاقب الشاب وأترك الفتاة التي تكاد تقول للناس تحرشوا بي”.

وكانت قوات الشرطة بمنطقة مكة المكرمة قد ألقت القبض على القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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