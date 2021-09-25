5 شروط من “الجوازات” للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

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حددت المديرية العامة للجوازات، 5 شروط يجب توافرها للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية.

وأوضحت الجوازات، أن خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب “هروب” آليًا.

وأشارت إلى أن الشروط تتضمن أن تكون هوية مُقيم سارية الصلاحية، ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، كما يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة “أبشر”، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

ونوهت إلى أن الشروط والضوابط الخاصة بالإبلاغ عن تغيب العمالة جاء فيها، بأنه إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المُقيم إلى قائمة المراقبة ويُرحل ويُمنع من دخول المملكة.