مقطع فيديو صادم لطفل عراقي قُيدت يداه ووجهه ملطخ بالدم.. والسبب والده

تصدر هاشتاق “أنقذوا الطفل محمد” قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في العراق، حيث طالب رواد الموقع بضرورة إنقاذ الطفل العراقي محمد بعد انتشار مقطع فيديو صادم أظهر الطفل وقد قيدت يداه ووجهه ملطخ بالدم جراء ضرب والده له في إحدى المدن العراقية

وظهر الطفل في الفيديو المتداول وهو مكبل بالسلاسل، ومغطى بالدماء، ويتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده، وأشعل فيديو الطفل وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق وعدد من الدول العربية

وتصدر الوسم “#أنقذو-الطفل-محمد” قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة «تويتر»، وكشفت معظم التغريدات حزن المغردين والمعلقين على الطفل، وطالب المغردون السلطات بالمسارعة لإنقاذ وحماية الطفل ومعاقبة والده.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، أنه أمر بتنفيذ الإجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يمارس العنف ضد ابنه.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، الأجهزة المختصة بالتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، وأشار مغرد إلى أن الطفل حول إلى المشفى بعد تعرضه للضرب من قبل والده.