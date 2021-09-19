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دراسة: 10 مشروبات يمكنها التلاعب في نتائج تحاليل كورونا

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دراسة: 10 مشروبات يمكنها التلاعب في نتائج تحاليل كورونا

دراسة: 10 مشروبات يمكنها التلاعب في نتائج تحاليل كورونا
http://almnatiq.net/?p=1035682
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة ألمانية أن اختبارات فحص فيروس “كورونا” داخل المنازل يمكن التلاعب بنتيجتها بكل سهولة بواسطة 10 مشروبات.

 

وقالت الدراسة التي أجراها علماء الطب الإستوائي في جامعة توبنغن الألمانية، إنه على الرغم من أن اختبارات “كورونا” داخل المنازل تلقى إقبالا متزايد لكونها أكثر أمانا من المخاطرة بالذهاب إلى معامل التحليل، إلا أنه يمكن التلاعب بنتيجتها بكل سهولة بواسطة 10 مشروبات.

 

وأضافت الدراسة المنشورة في “المجلة الدولية للأمراض المعدية”، إلى أنه من السهل الحصول على نتائج اختبار كورونا مزيفة عن طريق الذهاب إلى الثلاجة داخل أي محل بقالة.

 

وأكدوا أنه عند وضع المشروبات الغازية (كوكا كولا وكوكا كولا زيرو وفانتا برتقال ومشروب البرتقال الغازي، ومشروبات الطاقة “ريد بول” والمشروبات الكحولية مثل الفودكا والويسكي والبراندي والمياه المعدنية المعبأة تجاريا والمياه المعدنية الغازية) على أشرطة اختبار التدفق الجانبي لـ(كوفيد-19)، تكون النتيجة “حمراء” أو إيجابية.

 

وعن السر وراء تأثير تلك المشروبات تحديدا على اختبارات فيروس كورونا المنزلية، أوضح الباحثون أنه قد يكون راجعا إلى “درجة الحموضة المتغيرة في هذه المحاليل، والتي يمكن أن تعدل وظيفة الأجسام المضادة المغلفة في خط الاختبار”.

 

لكنهم شددوا على أنه عند استخدام اختبار (كوفيد-19) في المنزل بشكل صحيح، فإنه يمكن اعتبار نتيجته موثوقة.

 

يشار إلى أن اختبارات فيروس كورونا “الذاتية الاختبار” أدت إلى نتائج اختبار فعالة في المدارس وأماكن العمل، فضلا عن المنازل.

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