احدث الأخبار

خلال 5 سنوات.. مواطن يحول “بسطة” صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم (فيديو)
محليات
 علقت جثثهم على رافعات.. طالبان تنفذ إعدام علني لـ 4 أشخاص غربي أفغانستان (صور)
أبرز المواد
 شاهد.. هكذا احتفى أهالي الريث بالعيد الوطني في أعلى قمة جبال القهر
أبرز المواد
 دراسة: 10 مشروبات يمكنها التلاعب في نتائج تحاليل كورونا
أبرز المواد
 وسط ذهول الجميع.. شخص يقتل شقيقه بالرصاص داخل قطار بمصر
دولي
 النصر يراقب مهاجمين خطيرين لتعويض غياب حمدالله المُتوقع
أبرز المواد
 مقطع فيديو صادم لطفل عراقي قُيدت يداه ووجهه ملطخ بالدم.. والسبب والده
أبرز المواد
 حل بسيط لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليه
أبرز المواد
 ما هي الخطوات الصحيحة لإنقاذ شخص أصيب بالحروق؟.. “الهلال الأحمر” يُجيب
أبرز المواد
 لبنان.. وفاة شاب ابتلع كمية كبيرة من البنزين أثناء سحبها من سيارته
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرتين باتجاه المملكة
محليات
 جامعة الملك سعود تعلن موعد إيداع المكافآت الشهرية للطلبة المستحقين
أبرز المواد
خلال 5 سنوات.. مواطن يحول “بسطة” صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم (فيديو)

خلال 5 سنوات.. مواطن يحول “بسطة” صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم (فيديو)

محليات
علقت جثثهم على رافعات.. طالبان تنفذ إعدام علني لـ 4 أشخاص غربي أفغانستان (صور)

علقت جثثهم على رافعات.. طالبان تنفذ إعدام علني لـ 4 أشخاص غربي أفغانستان (صور)

أبرز المواد
شاهد.. هكذا احتفى أهالي الريث بالعيد الوطني في أعلى قمة جبال القهر

شاهد.. هكذا احتفى أهالي الريث بالعيد الوطني في أعلى قمة جبال القهر

أبرز المواد
دراسة: 10 مشروبات يمكنها التلاعب في نتائج تحاليل كورونا

دراسة: 10 مشروبات يمكنها التلاعب في نتائج تحاليل كورونا

أبرز المواد

خلال 5 سنوات.. مواطن يحول “بسطة” صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم (فيديو)

خلال 5 سنوات.. مواطن يحول “بسطة” صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035705
محررو المناطق

نجح مواطن في تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم، بعدما ترك وظيفته لإقامة مشروعه الخاص.

 

وأوضح المواطن ويدعى أبو تالا، خلال تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن مشروعه بدأ ببسطة صغيرة بين أبها وخميس مشيط.

 

ولفت إلى أنه كان يبيع كمية أسماك لا تتجاوز 30 كيلو، قبل أن يتضاعف هذا الرقم، مشيراً إلى أنه يعمل برفقة عدد من أقاربه ويحرصون على إتقان عملهم.

 

روابط ذات صلة

التحالف: اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط

التحالف: اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو خميس مشيط
البحرين تدين استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط

البحرين تدين استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط
التحالف: الدفاعات الجوية تدمر طائرتين “مفخختين” أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

التحالف: الدفاعات الجوية تدمر طائرتين “مفخختين” أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*