خلال 5 سنوات.. مواطن يحول “بسطة” صغيرة لبيع الأسماك لسلسة مطاعم (فيديو)

محررو المناطق

نجح مواطن في تحويل بسطة صغيرة لبيع الأسماك إلى سلسلة مطاعم، بعدما ترك وظيفته لإقامة مشروعه الخاص.

وأوضح المواطن ويدعى أبو تالا، خلال تقرير لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن مشروعه بدأ ببسطة صغيرة بين أبها وخميس مشيط.

ولفت إلى أنه كان يبيع كمية أسماك لا تتجاوز 30 كيلو، قبل أن يتضاعف هذا الرقم، مشيراً إلى أنه يعمل برفقة عدد من أقاربه ويحرصون على إتقان عملهم.