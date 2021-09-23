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مدير صحة الجوف ينفذ برنامجاً ميدانياً لتقييم وتطوير مستشفيات المنطقة

مدير صحة الجوف ينفذ برنامجاً ميدانياً لتقييم وتطوير مستشفيات المنطقة

منطقة الجوف
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مدير صحة الجوف ينفذ برنامجاً ميدانياً لتقييم وتطوير مستشفيات المنطقة

مدير صحة الجوف ينفذ برنامجاً ميدانياً لتقييم وتطوير مستشفيات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1035717
المناطق - الجوف:

ينفذ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي برنامج الإدارة الأسبوعية لمستشفيات الجوف حيث يتولى بنفسه إدارة كل مستشفى لمدة أسبوع كامل يمارس فيها جميع مهام المدير ويتابع الأعمال اليومية ويلتقي الطواقم العاملة فيها.

وبدأ البرنامج خلال الأسبوع الماضي حيث تولى الرويلي إدارة مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، فيما سيكون غداً الأحد مديراً لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا لأسبوع كامل.

وأكد الرويلي أن البرنامج بهدف الوقوف على واقع العمل في مستشفيات الجوف وتقييمه وتطويره بما يتوافق مع دعم وتوجيهات القيادة أيدها الله، والوقوف مع العاملين في مستشفيات المنطقة ومعرفة متطلباتها واحتياجاتها ومتابعة العمل اليومي فيها والاجتماع مع العاملين من الإداريين والفنيين وتقييم سير العمل فيها، وتطوير جميع جوانب العمل.

مشدداً على أهمية العمل الميداني والوقوف على مراكز تقديم الخدمة بشكل مباشر، مما سينعكس إيجاباً على استمرار التطوير واستثمار الإمكانات الكبيرة التي تقدمها القيادة أيدها الله.

ودعا المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الجوف جميع مسؤولي الصحة في المنطقة إلى عدم الاكتفاء بأعمالهم المكتبية والخروج بشكل مستمر للميدان، ومباشرة العمل اليومي في جميع الأقسام لمعالجة جوانب التقصير وتعزيز جوانب القوة والتميز.

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