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المشمولين بالرعاية في موارد الرياض يشاركون في احتفالات الوطن من خلال ” 27″ فعالية

المشمولين بالرعاية في موارد الرياض يشاركون في احتفالات الوطن من خلال ” 27″ فعالية

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مدير صحة الجوف ينفذ برنامجاً ميدانياً لتقييم وتطوير مستشفيات المنطقة

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خلال ثلاثة أيام ..

المشمولين بالرعاية في موارد الرياض يشاركون في احتفالات الوطن من خلال ” 27″ فعالية

المشمولين بالرعاية في موارد الرياض يشاركون في احتفالات الوطن من خلال ” 27″ فعالية
http://almnatiq.net/?p=1035722
المناطق - الرياض:

اختتمت دور ومراكز الايواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم السبت، فعالياتتها التي اقيمت على مدى ثلاثة أيام بمناسبة اليوم الوطني91 وشارك فيها جميع المستفيدين من الرعاية داخلهافي العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية بلغت”27″ احتفالاً و جاءت كنوع من ترسيخ الإعتزاز بالدين والولاء للمليك والإنتماء للوطن في نفوس المشمولين بالرعاية في دور الإيواء حيث شملت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالعاصمة الرياض ومحافظاتها ودور رعاية المسنين والمسنات ودور التربية والحضانة للأيتام بالإضافة الى مؤسسة رعاية الفتيات ودار الملاحظة الاجتماعية للبنين بالرياض واضاف الدكتور الحربي ان الفعاليات كانت تحكي عن تأسيس ومسيرة الوطن الغالي، وتبرز انجازاته العظيمة من خلال العروض المسرحية والفقرات الانشادية والقصائد الوطنية التي تعبر عن حب الوطن ، والعديد من المسابقات والجوائز القيمة، إضافةً إلى بعض الأركان الشعبية التي خُصصت للتعريف بثقافة كل منطقة قُدمت بشكل مميز يليق بهذه المناسبة مثمناً ماتحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عناية خاصة واهتمام دائم من القيادة الرشيدة في كل مايتعلق بالرعاية الاجتماعية لجميع الفئات التي تقوم على خدمتها و داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يُعيد عليه هذه المناسبة أعواماً مديدة وهو بأمن واستقرار ورخاء .

 

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