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10 جرائم في قبضة رجال الأمن.. تحرش بالنساء وإطلاق نار الأبرز (فيديو)

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10 جرائم في قبضة رجال الأمن.. تحرش بالنساء وإطلاق نار الأبرز (فيديو)

10 جرائم في قبضة رجال الأمن.. تحرش بالنساء وإطلاق نار الأبرز (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035746

نشر الحساب الرسمي للأمن العام على “تويتر” مقطع فيديو يوضح جهود قوات الأمن في ضبط العديد من المخالفات التي وقعت خلال الأيام المقبلة تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”.

 

واستعرض الفيديو قيام قوات الأمن بالقبض على مواطن قام بالتحرش بالنساء خلال احتفالات اليوم الوطني 91، وذلك بعدما طالب مغردون بالقبض عليه تحت هاشتاق” #متحرش_الردف”.

 

كما وثق الفيديو ضبط إلقاء قوات الشرطة بمنطقة مكة المكرمة القبض على القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء.

 

كما تضمن الفيديو القبض على 19 مواطنًا ظهروا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بمضايقة المارة برمي العبوات البلاستيكية عليهم.

 

كما تم القبض على مواطنة تقوم بإطلاق النار من مسدس، وقيام مواطن بتوثيق ذلك، بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

منا تم ضبط 3 مواطنين من أرباب السوابق، بعد الاعتداء على مواطن وقيامهم بجريمة السلب والطعن تحد تهديد السلاح.

 

كما تضمن الفيديو إلقاء القبض على مواطن قام بالإساءة لسكان أحد المناطق، ونشر ذلك على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك القبض على مواطنان ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل في مشاجرة بأحد الأماكن العامة نتيجة لخلاف سابق بينهما.

 

وألقت قوات الأمن أيضا القبض على مقيم من الجنسية اليمنية حاول دهس أحد رجال الأمن أثناء تنظيم السير في أحد الطرق الرئيسة، كما ضبطت قوات الأمن 7 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد الطرق الرئيسة.

 

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