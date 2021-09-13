هل تسهم السبانخ في علاج الأورام الخبيثة؟.. دراسة أمريكية تفجر مفاجأة

المناطق - وكالات:

أكدت دراسة أمريكية أن السبانخ يمكن أن تحمي الإنسان من تطور واستفحال العديد من الأورام الخبيثة وعلى رأسها سرطان القولون.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز تكساس للعلوم الطبية، ونشرتها مجلة Gut Microbes، أن تناول السبانخ أظهرت فعالية كبيرة مضادة للأورام، وعادت الأحماض الدهنية التي تنظم الالتهاب إلى مستوياتها الطبيعية.

وأكدت أن ذلك يرجع إلى زيادة تنوع الميكروبيوم (إجمالي جميع الميكروبات في الجسم) والتغيرات في التعبير الجيني.

وأشار المشرف الرئيسي على هذا العمل العلمي رودريك داشوود، إلى أن السبانخ يمكن أن تساعد في منع تطور السرطان، بما في ذلك لدى الأشخاص الذين ليس لديهم الاستعداد لذلك.

ويعد سرطان القولون الخبيث، من أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، وفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية.