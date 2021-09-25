الكويت تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

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قررت وزارة الصحة في الكويت، منح جرعة ثالثة معززة من لقاح “كورونا” لمن تجاوز عمره 60 عامًا.

وأجازت الولايات المتحدة مؤخرًا، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكورونا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر وأولئك “المعرّضين للخطر”.