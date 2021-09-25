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الكويت تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

الكويت تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

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الكويت تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة

الكويت تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذه الفئة
http://almnatiq.net/?p=1035781
محررو المناطق

قررت وزارة الصحة في الكويت، منح جرعة ثالثة معززة من لقاح “كورونا” لمن تجاوز عمره 60 عامًا.

 

وأجازت الولايات المتحدة مؤخرًا، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكورونا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر وأولئك “المعرّضين للخطر”.

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