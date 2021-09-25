الصحة تعلن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 41.4 مليون

محررو المناطق

ارتفع عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة إلى 41,448,596 جرعة، منها 23.2 مليون جرعة أولى، و18.2 مليون جرعة ثانية.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليوم السبت، إنه بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.646 مليون شخص، وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 67 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.