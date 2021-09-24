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5 نصائح ذهبية لتطبيق نظام غذائي يجنبك أمراض القلب

5 نصائح ذهبية لتطبيق نظام غذائي يجنبك أمراض القلب
http://almnatiq.net/?p=1035812
المناطق - وكالات:

لا شك أن اعتماد نظام غذائي صحي يقلل من كميات الدهون والكوليسترول أصبح هدفا للكثيرين حول العالم، لهذا فإن الأطعمة النباتية تعد البديل المثالي الأكثر صحة والبروتينات الخالية من الدهون هي الأفضل على صحة الإنسان، وتجنب الإصابة بأمراض القلب.

 

وأكدت اختصاصية تغذية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، آشلي ريفر، أن إجراء تغييرين أو ثلاثة من التغييرات التي سنأتي على ذكرها يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في مستويات الكوليسترول في جسم الإنسان.

 

1- تنصح ريفير بالتركيز على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون.

2- كما ينصح الأخصائيون بتناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان والبازيلاء والفاصوليا والتفاح والجزر والشعير.

3- الحفاظ على وزن صحي أمر جيد لأسباب لا تعد ولا تحصى، كما يقلل هذا الأمر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- ينصح خبراء التغذية بتناول اللحوم والدواجن مرة واحدة يوميا، والأسماك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، مع إضافة مصادر البروتينات الأخرى لبقية وجباتك اليومية.

5- بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب، يشدد الخبراء كذلك على أهمية ممارسة الرياضية والحد من التوتر وتجنب العادات غير الصحية مثل التدخين وشرب الكحول.

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