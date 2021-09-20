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ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريمير ليج

“نتائج الدوري الإنجليزي”.. “السيتي” يطيح بآمال تشيلسي وأستون فيلا يفجر مفاجأة بالفوز على مانشستر يونايتد

“نتائج الدوري الإنجليزي”.. “السيتي” يطيح بآمال تشيلسي وأستون فيلا يفجر مفاجأة بالفوز على مانشستر يونايتد
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انتهت قبل قليل، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت مواجهات نارية أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي، وليفربول وبرينتفورد، ومانشستر سيتي وأستون فيلا.

 

وبدأت الجولة بالمباراة الحاسمة بين تشيلسي ومانشستر سيتي، والتي انتهت لصالح “الستيزنز” بهدف نظيف سجله جابرييل جيسوس في الدقيقة 53، وبذلك يكون مانشستر سيتي قد حقق الفوز الرابع في الدوري الإنجليزي من بين 6 مواجهات.

 

أما عن تشيلسي فتعد الهزيمة هي الأولى له هذا الموسم على يد مانشستر سيتي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وفي أقوى مفاجآت الجولة السادسة، خسر فريق ؤ بهدف نظيف اليوم، من أستون فيلا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وخسر فريق مانشستر يونايتد لأول مرة هذا الموسم، بعدما خاض 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أما ليفربول فتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعادل مع برينتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق، التي أقيمت على ملعب “جريفين بارك”.

 

ليستر سيتي مع بيرنلي بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب “كينج باور”، في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك تعثر فريق ليستر سيتي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما خسر في المباراة الماضية من برايتون بهدفين مقابل هدف.

 

وفاز إيفرتون بهدفين نظيفين أمام نوريتش، ليحقق الانتصار الرابع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما خطف فريق وست هام فوزًا قاتلًا على ليدز يونايتد، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بهدفين مقابل هدف، ليحقق الانتصار الثالث هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

بينما تعادل واتفورد مع نيوكاسل بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «فيكارج رود»، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم:

1ـ ليفربول: 14 نقطة

2ـ مانشستر سيتي: 13 نقطة

3ـ تشيلسي: 13 نقطة

4ـ مانشستر يونايتد: 13 نقطة

5 ـ إيفرتون:13 نقطة

6 ـ برايتون: 12 (له مباراة) نقطة

7 ـ وست هام: 11 نقطة

8 ـ أستون فيلا: 10 نقاط

9 ـ برينتفورد: 9 نقاط

10  ـ توتنهام: 9 ( له مباراة) نقاط

11 ـ واتفورد: 7 نقاط

12 ـ ليستر سيتي: 7  نقاط

13 ـ أرسنال: 6 ( له مباراة) نقاط

14 ـ كريستال بالاس: 5 ( له مباراة) نقاط

15 ـ ساوثهامبتون: 4 ( له مباراة) نقاط

16 ـ وولفرهامبتون: 3 ( له مباراة) نقاط

17 ـ نيوكاسل يونايتد: 3 نقاط

18 ـ ليدز يونايتد: 3 نقاط

19 ـ بيرنلي: 2 نقطة

20 ـ نورويتش سيتي: 0

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