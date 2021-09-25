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أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة “هي لنا دار” بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي

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أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة “هي لنا دار” بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي

أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة “هي لنا دار” بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي
http://almnatiq.net/?p=1035823

طلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم , استعراض ومسيرة “هي لنا دار ” بمناسبة اليوم الوطني 91 بتنظيم إمارة المنطقة ومشاركة الأمانة وشرطة القصيم، وذلك على طريق الملك سلمان بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومير شرطة القصيم اللواء علي بن حسان بن مرضي، ومدراء القطاعات الحكومية والأمنية والمحافظين.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي كلمة بهذه المناسبة، ثم ألقيت قصيدة وطنية .
إثر ذلك دشن سمو الأمير فيصل بن مشعل استعراض “هي لنا دار ” والتي انطلقت بعرض موسيقي وطني وعدد من الفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية والهجن, بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي, بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية والهجانه والرياضيين.

وأكد أمير منطقة القصيم عن سعادته في المشاركة بهذه المناسبة، مبينا أن الجميع كان حريص على انجاح تلك الفعاليات الوطنية سواء من المواطنين والمواطنات والجهات الحكومية، مضيفا أنه يدل أن هناك حباً عميقا للوطن ويترجمونه جميع القطاعات الحكومية والمواطنين والمواطنات بإظهار الفرحة والوطنية، سائلا الله القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا الأمن والعز والتمكين.

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