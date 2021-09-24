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أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)

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أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)

أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035837
محررو المناطق

حصلت أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز، على براءة اختراع أمريكية بعد توصلها لابتكار يكشف عن التشوهات الخلقية لدى الأجنة المُلقحة بنسبة 99%.

 

ويجرى تطبيق هذا الفحص في حالات التقدم بسن الأم الحامل، أو التشكك في وجود تشوه لدى الجنين.

 

وأوضحت الأكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الابتكار الجديد لا يحتاج للفحص الشامل للكشف عن الكروموسومات.

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