فتوى حول مدى إمكانية الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء

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رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبدالسميع، على استفسار حول مدى جواز الصلاة بعد الاستحمام أو الاغتسال بدون وضوء.

وقال عبدالسميع، إن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة دون أن يلجأ الفرد إلى الوضوء، لكن يجب أن تكون نية الفرد أثناء الاغتسال أو الاستحمام هي رفع الحدثين الأكبر والأصغر.

ولفت إلى أن الاستحمام يغني عن الوضوء، فاغتسال الفرد ورفعه الحدث أثناء ذلك وتطهره للصلاة فذلك يغني عن الوضوء، ولو توضأ بعد الاغتسال فلا حرج، لكن إذا اكتفى بالاغتسال فهذا يصح ولا حرج أيضاً فيه.