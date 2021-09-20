احدث الأخبار

فتوى حول مدى إمكانية الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء
أبرز المواد
 “الحصيني”: أجواء حارة غدًا على معظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات
أبرز المواد
 أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة “هي لنا دار” بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي
أبرز المواد
 5 نصائح ذهبية لتطبيق نظام غذائي يجنبك أمراض القلب
أبرز المواد
 رسمياً.. الإعلان عن موعد افتتاح موسم الرياض 2021
محليات
 فرض ضرائب على صناع المحتوى يفجر موجة جدل في مصر
أبرز المواد
 الصحة تعلن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 41.4 مليون
أبرز المواد
 الكشف عن نتائج صادمة حول علاقة مشروبات الفواكه بالسرطان
أبرز المواد
 التحالف يدمر موقعًا لإطلاق المسيرات الحوثية بالجوف
أبرز المواد
 شاهد.. انقلاب مركبة جيب عدة مرات أثناء ممارسة قائدها التطعيس
أبرز المواد
 فئران عملاقة تغزو المنازل في بريطانيا.. وهكذا عبر السكان عن صدمتهم
أبرز المواد
فتوى حول مدى إمكانية الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء

فتوى حول مدى إمكانية الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء

أبرز المواد
“الحصيني”: أجواء حارة غدًا على معظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات

“الحصيني”: أجواء حارة غدًا على معظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات

أبرز المواد
أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)

أكاديمية تحصد براءة اختراع في ابتكار يكشف تشوهات الأجنة المُلقحة (فيديو)

أبرز المواد
أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة “هي لنا دار” بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي

أمير القصيم يطلق استعراض ومسيرة “هي لنا دار” بمشاركة أكثر من 30 قطاع أمني وحكومي

أبرز المواد

فتوى حول مدى إمكانية الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء

فتوى حول مدى إمكانية الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء
http://almnatiq.net/?p=1035839
محررو المناطق

رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبدالسميع، على استفسار حول مدى جواز الصلاة بعد الاستحمام أو الاغتسال بدون وضوء.

 

وقال عبدالسميع، إن الاغتسال يكفى للدخول في الصلاة دون أن يلجأ الفرد إلى الوضوء، لكن يجب أن تكون نية الفرد أثناء الاغتسال أو الاستحمام هي رفع الحدثين الأكبر والأصغر.

 

ولفت إلى أن الاستحمام يغني عن الوضوء، فاغتسال الفرد ورفعه الحدث أثناء ذلك وتطهره للصلاة فذلك يغني عن الوضوء، ولو توضأ بعد الاغتسال فلا حرج، لكن إذا اكتفى بالاغتسال فهذا يصح ولا حرج أيضاً فيه.

روابط ذات صلة

هل يجوز إخراج جثة الميت بعد دفنه؟

هل يجوز إخراج جثة الميت بعد دفنه؟
بالفيديو.. مصلي مغربي “يُتوفى” أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد

بالفيديو.. مصلي مغربي “يُتوفى” أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*