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“الحصيني”: أجواء حارة غدًا على معظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات

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“الحصيني”: أجواء حارة غدًا على معظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات

“الحصيني”: أجواء حارة غدًا على معظم المناطق.. وأمطار على المرتفعات
http://almnatiq.net/?p=1035841
محررو المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء المناخية بمعظم مناطق المملكة غدًا الأحد، حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا.

 

وقال الحصيني، إنه يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب غرب الإمارات.

 

ولفت إلى أنه يمكن أن تشهد أجزاء من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى، رياحًا متوسطة إلى شبه قوية.

 

وأشار إلى أن هناك توقعات بحالة ممطرة على أجزاء من شرق وجنوب الخليج العربي، وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع.

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