في ختام “هي لنا دار”.. الرائد والفيصلي “حبايب” والحزم يواصل صحوته

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اختتمت اليوم السبت، الجولة السادسة (هي لنا دار) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت، بمواجهتين جمعتا الفتح مع الحزم، والرائد مع الفيصلي.

وفرض التعادل الإيجابي لهدف لكل فريق نفسه على مواجهة الرائد والفيصلي، حيث سجل للرائد كريم البركاوي في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، ليعادل النتيجة التي افتتحها الفيصلي يهدف سجله جوليو تفاريس في الدقيقة 15، ليرفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة ووصل الفيصلي إلى 8 نقاط.

فيما حقق فريق الحزم انتصاره الثاني توالياً في منافسات الدوري، بعد فوزه على الفتح بهدف مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الرياضية في الأحساء.

وأحرز هدف المباراة المغربي محمد غرس الله “موحا”، بعد استغلاله كرة مبعدة بالخطأ من نواف بوشل مدافع الفتح ليضعها في المرمى الفتحاوي معلناً تقدم فريقه في المباراة عند الدقيقة 52.