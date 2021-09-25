“الزكاة والجمارك”: الشحنات الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية في تلك الحالة

محررو المناطق

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية إذا كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من ألف ريال شاملة قيمة البضاعة وأجور الشحن.

وأوضحت الهيئة، أن النسبة الموحدة التي يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة تبلغ 15% على جميع الواردات.

ونوهت إلى أنه في حال مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.

وشددت على أن عملية التخليص الجمركي والشحن مسؤولية الناقل، وعلى العميل التواصل مع الناقل لاستكمال إجراءات فسح الشحنة.