بالصور.. التعليم تعلن عن جداول دروس الأسبوع الخامس لجميع الصفوف

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http://almnatiq.net/?p=1035854

نشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية، وأشارت إلى أن الدروس يتم إذاعتها عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً.

وأوضحت الوزارة أن البث المباشر يتم إعادته طوال اليوم، وكذلك يمكن للطلاب متابعة الدروس عبر رابط قناة على الوزارة على منصو مدرستي أو موقع “يوتيوب”، عبر الرابط التالي:

https://t.co/dmmnCAPXFn?amp=1

وفيما يلي جدول الدروس اليومية:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي)

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

 

جدول صفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول)

 

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث)

 

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس)

 

 

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة

 

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