بالصور.. التعليم تعلن عن جداول دروس الأسبوع الخامس لجميع الصفوف

نشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية، وأشارت إلى أن الدروس يتم إذاعتها عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً.

وأوضحت الوزارة أن البث المباشر يتم إعادته طوال اليوم، وكذلك يمكن للطلاب متابعة الدروس عبر رابط قناة على الوزارة على منصو مدرستي أو موقع “يوتيوب”، عبر الرابط التالي:

https://t.co/dmmnCAPXFn?amp=1

وفيما يلي جدول الدروس اليومية:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي)

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAPXFn

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/R65dIzfnBN — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/5tETx5tSuC — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول صفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط)

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAPXFn

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/eRv4Lvu0td — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/3wwL2ftybL — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول)

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAPXFn

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/tI7pK4fERt — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث)

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAPXFn

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/NyQ4tQ85jT — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس)

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/ZLMwdStR06 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/5RJ8mK7hKT — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الخامس، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAPXFn

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/TnlQXOz3DX — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 25, 2021