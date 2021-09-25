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التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية

التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية

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التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية

التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية
http://almnatiq.net/?p=1035867
المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على ترقية شاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو على رتبة معلم متقدم، وأوضحت مصادر أن الوزارة التعليم ستفتح باب التقديم على الترقيات بدءًا من تاريخ 26/2/1443 هـ، وحتى 8/3/1443 هـ، في نظام فارس من خلال خدمة ترقيات المعلمين، من الخدمة الذاتية للموظف، لمن أصدر الرخصة المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

 

وأكدت وزارة ضرورة استيفاء كافة متطلبات الترقية حسب ما ورد في المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية قبل تاريخ 23 /2 /1443 هـ، وفقا لصحيفة “عاجل.

 

ولفتت المصادر إنه بالنسبة لترقية شاغلي الوظائف التعليمية من رتبة إلى أخرى، فإن هناك شروط للترقية من معلم إلى معلم ممارس، حيث يشترط أن يكون المؤهل شهادة جامعية، ومضى على بقائه في المرتبة 6 سنوات، وأن يكون حصل على الحد الأعلى من نقاط التطوير المهني، بالإضافة إلى أن يكون حصل على جيد جدًا في آخر 3 سنوات عن الأداء الوظيفي.

 

كما يشترط إضافة إلى الاشتراطات السابقة أن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على رتبة معلم ممارس، على أن تحتسب مدة الخدمة السابقة على اللائحة القديمة في إكمال شرط مدة البقاء في الرتبة الحالية لغرض الترقية، ولمرة واحدة فقط.

 

أما عن شروط الترقية من معلم ممارس إلى معلم متقدم، فأوضحت المصادر أنه يشترط للحاصلين على مؤهل بكالوريوس، وأن تكون مدة البقاء في الرتبة 6 سنوات، والرخصة المهنية متطلب، وأن يكون حاصلا على الحد الأدني من نقاط التطوير المهني، وأن يكون حاصلا على جيد جدًا في الأداء الوظيفي عن آخر 3 سنوات.

 

أما الحاصلون على مؤهل ماجستير، فإنه يشترط للترقية أن تكون مدة البقاء في الرتبة 5 سنوات، والرخصة المهنية متطلب، وأن يكون حاصلا على الحد الأدني من نقاط التطوير المهني، وأن يكون حاصلا على جيد جدًا في الأداء الوظيفي عن آخر 3 سنوات.

 

أما الحاصلون على مؤهل دكتوراة، فإنه يشترط للترقية أن تكون مدة البقاء في الرتبة 4 سنوات، والرخصة المهنية متطلب، وأن يكون حاصلا على الحد الأدني من نقاط التطوير المهني، وأن يكون حاصلا على جيد جدًا في الأداء الوظيفي عن آخر 3 سنوات.

 

وأكدت المصادر أنه استثناء المعلم المتميز من شرط المدة، على أن يحدد له ضوابط ومعايير محددة، لنقله مباشرة إلى الرتبة التالية، مشيرة إلى أن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى بنفس الرقم الوظيفي، أي لا يترتب على ذلك منافسة لشواغر محددة في الرتبة التالية.

 

وأشارت إلى أن مدة الخدمة السابقة تحتسب على اللائحة القديمة في إكمال شرط مدة البقاء في الرتبة الحالية لغرض الترقية، لكن بشرط بقاء المعلم عامين على الرتبة الحالية قبل نقله إلى الرتبة التالية.

 

أما عن شروط الترقية من معلم متقدم إلى معلم خبير، فقالت المصادر إن الحاصلين على مؤهل بكالوريوس، فيشترط أن تكون مدة البقاء في الرتبة 5 سنوات، والرخصة المهنية متطلب، وأن يكون حاصلا على الحد الأدني من نقاط التطوير المهني، وأن يكون حاصلا على جيد جدًا في الأداء الوظيفي عن آخر 3 سنوات.

 

أما الحاصلون على مؤهل ماجستير، فإنه يشترط للترقية أن تكون مدة البقاء في الرتبة 4 سنوات، والرخصة المهنية متطلب، وأن يكون حاصلا على الحد الأدني من نقاط التطوير المهني، وأن يكون حاصلا على جيد جدًا في الأداء الوظيفي عن آخر 3 سنوات.

 

أما الحاصلون على مؤهل دكتوراة، فإنه يشترط للترقية أن تكون مدة البقاء في الرتبة 3 سنوات، والرخصة المهنية متطلب، وأن يكون حاصلا على الحد الأدني من نقاط التطوير المهني، وأن يكون حاصلا على جيد جدًا في الأداء الوظيفي عن آخر 3 سنوات.

 

كما تم استثناء المعلم المتميز من شرط المدة، على أن يحدد له ضوابط ومعايير محددة، لنقله مباشرة إلى الرتبة التالية، مشيرة إلى أن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى بنفس الرقم الوظيفي، أي لا يترتب على ذلك منافسة لشواغر محددة في الرتبة التالية.

 

وأشارت إلى أن مدة الخدمة السابقة تحتسب على اللائحة القديمة في إكمال شرط مدة البقاء في الرتبة الحالية لغرض الترقية، لكن بشرط بقاء المعلم عامين على الرتبة الحالية قبل نقله إلى الرتبة التالية.

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