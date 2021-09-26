في إحصائية لـ “البيئة والزراعة”.. 4 مناطق في المملكة بلا مياه تحلية

محررو المناطق:

كشفت إحصائية لوزارة البيئة والزراعة والمياه، أن إجمالي مصادر المياه الجوفية، والمحلاة، والسطحية في عام 2020 للأغراض البلدية بلغ 3.619.217.105 أمتار مكعبة، في وقت خلت فيه 13 منطقة من مصادر المياه السطحية والمحلاة، هي: (الرياض، ومحافظاتها، والعاصمة المقدسة وجدة والطائف، ومحافظات مكة المتبقية، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والجوف من مصادر المياه السطحية).

كما خلت 4 مناطق من مصادر المياه المحلاة وهي: (حائل، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف)، بينما فاقت مصادر مياه جازان السطحية مصادر مياه 12 منطقة مجتمعة.

وبحسب الإحصائية، فإن إجمالي مصادر المياه الجوفية للأغراض البلدية في 2020 تبلغ 1.220.119.445 مترًا مكعبًا، وتبلغ مصادر المياه المحلاة 2.269.259.020 مترًا مكعبًا، وتبلغ مصادر المياه السطحية 121.231.100 متر مكعب، ومصادر أخرى تبلغ 8.607.540 مترًا مكعبًا، وتصدرت الرياض مصادر المياه الجوفية، والعاصمة المقدسة وجدة والطائف المياه المحلاة، وجازان المياه السطحية.

وتصدرت الرياض إجمالي مصادر المياه بــ941.870.090 مترًا مكعبًا، تليها العاصمة المقدسة وجدة والطائف بــ175.752.975 مترًا مكعبًا، وحلت الشرقية ثالثًا بــ683.651.570 مترًا مكعبًا، والمدينة المنورة رابعًا بــ260.450.605 أمتار مكعبة، والقصيم خامسًا بــ197.618.325 مترًا مكعبًا.

وحلت نجران في المرتبة الأخيرة من إجمالي مصادر المياه بــ33.266.100 مترًا مكعبًا، تليها الحدود الشمالية بــ38.170.970 مترًا مكعبًا، والباحة ثالثا بــ39.613.450 مترًا مكعبًا، ومحافظات منطقة مكة المتبقية بــ47.623.010 أمتار مكعبة، والجوف خامسًا بــ56.506.745 مترًا مكعبًا.

وكشفت إحصائية وزارة البيئة والزراعة والمياه، استحواذ الرياض على أكثر المناطق مصادر للمياه الجوفية بــ338.808.303 أمتار مكعبة، وحلت الشرقية ثانيًا بــ244.020.020 مترًا مكعبًا، والقصيم ثالثا بــ166.862.305 أمتار مكعبة، وحائل رابعًا بــ69.348.905 أمتار مكعبة، وتبوك رابعًا بــ56.944.902 متر مكعب، والجوف خامسًا بــ56.506.745 مترًا مكعبًا.

وتصدرت العاصمة المقدسة وجدة والطائف مصادر المياه المحلاة بــ779.748.040 مترًا مكعبًا، وحلت الرياض ثانيًا بـ603.061.760 مترًا مكعبًا، والشرقية ثالثا بــ439.631.550 مترًا مكعبًا، والمدينة المنورة رابعًا بــ246.543.995 مترًا مكعبًا، وعسير خامسًا بــ79.634.605 مترًا مكعبًا.

وبحسب الإحصائية، حظيت منطقة جازان بنصيب الأكثر مصادر للمياه السطحية والتي بلغت 112.070.330 مترًا مكعبًا، وحلت محافظات مكة المتبقية ثانيًا بــ21.072.910 أمتار مكعبة، وعسير ثالثا بــ20.222.460 مترًا مكعبًا، والباحة رابعًا بــ19.676.420 مترًا مكعبًا، والعاصمة المقدسة وجدة والطائف خامسًا بــ5.476.095 مترًا مكعبًا.