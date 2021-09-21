احدث الأخبار

أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”
المناطق
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق
أبرز المواد
 شاهد.. ببغاوات على رأس ميركل في آخر أيامها الرئاسية
أبرز المواد
 بروفيسور يكشف 5 فوائد جديدة لماء زمزم
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: الأجسام المضادة الذاتية تمنع الجهاز المناعي من مقاومة كورونا
أبرز المواد
 شاهد.. تدمير عربة حوثية خلال نقلها عناصر إرهابية للجبهات
أبرز المواد
 التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة دهس شخص من قبل “مفحط” على أحد الطرق الرئيسة
أبرز المواد
 شخص يسأل عن كيفية التصرف بمركبة توفي مالكها المُقيم منذ عام.. “والمرور” يُجيب
أبرز المواد
 بالصور.. التعليم تعلن عن جداول دروس الأسبوع الخامس لجميع الصفوف
أبرز المواد
 في ختام “هي لنا دار”.. الرائد والفيصلي “حبايب” والحزم يواصل صحوته
أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”

أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”

المناطق
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

أبرز المواد
حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

أبرز المواد
شاهد.. ببغاوات على رأس ميركل في آخر أيامها الرئاسية

شاهد.. ببغاوات على رأس ميركل في آخر أيامها الرئاسية

أبرز المواد

أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”

أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”
http://almnatiq.net/?p=1035907
جــازان - فضه عطيف؛
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم، حفل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية”، بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب” لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السـعودي، الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع إمارة المنطقة في المركز الحضاري بمدينة جيزان.
وألقى سموه كلمة خلال الحفل ، أوضح فيها أن شباب وشابات هذا الوطن هم عماد المستقبل وهم من يعول عليهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، معتبراً البرنامج بداية لتحويل صوت الشباب إلى أثر فاعل في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة التي سخّرت كل الجهود في خدمة أبنائها وبناتها، مقدماً بهذه المناسبة التهنئة لجميع أبناء الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني الـ” 91 ” للمملكة .
ثم ألقت المديرة العامة للتواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ كلمة، سلطت خلاها الضوء على برنامج “صوت الشباب” وأهدافه، مشيرة إلى أنه رحلة تقدم افتراضياً انضم لها حتى الآن 14 ألف شاب وشابة حول المملكة، ضمن مراحِله المختلفة من التدريب، وما زال الباب مفتوحاً للاستفادة من هذا البرنامج.
‎وبينت آل الشيخ، أن منصة حوار شباب جازان ركزت على المهارات اللازمة لقيادة مستقبل أفضل، حيث قدم البرنامج 20 ساعة تدريبية لكل مشارك على ثلاث مراحل صممت لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق .
إثر ذلك شارك الشباب المتأهلون في جلسة حوارية أبرزت مهاراتهم وقدراتهم في الحوار والنقاش التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.
وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة المشاركين في الجلسة والداعمين للبرنامج، وعدداً من أبناء وبنات الشهداء، كما تسلّم سموه درعاً بهذه المناسبة.
حضر الحفل وكيــل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعددا من المسؤولين.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلم تقريرًا لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة

أمير منطقة جازان بالنيابة يتسلم تقريرًا لجهود وإنجازات إدارة الجوازات بالمنطقة
“أمير جازان” يبحث عن السبل الكفيلة لسرعة إنجاز البرامج المستقبلية  

“أمير جازان” يبحث عن السبل الكفيلة لسرعة إنجاز البرامج المستقبلية  
“مسك الخيرية” تحتفي بنجاح برنامج “صنّاع المستقبل” ووصوله في شتى أنحاء المملكة

“مسك الخيرية” تحتفي بنجاح برنامج “صنّاع المستقبل” ووصوله في شتى أنحاء المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*