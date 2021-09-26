5 مركبات خطيرة في صبغات الشعر تؤثر على الجهاز العصبي

محررو المناطق:

ربما ترغب كثير من النساء في صبغ شعورهن، للحصول على إطلالة جديدة وجذابة، أو لإخفاء الشعر الأبيض، غير أن عديد من تلك الصبغات قد تحتوي على مواد ضارة يجب الحذر منها، ليس لتأثيرها السلبي على الشعر وحسب بل الجديد أنها قد تؤثر على الجهاز العصبي، بحسب موقع ويب طيب.

البيروكسيد

يستخدم البيروكسيد أو بيروكسيد الهيدروجين، في صبغة الشعر كبديل للمفتح، لكنه يُساهم في تلف طويل الأمد للشعر وفروة الرأس وحتى البصيلات، بجانب التقصف والتكسر.

الريزورسينول

الريزورسينول يعد من أكثر المكونات المستخدمة في العديد من صبغات الشعر، ولكنّه مضر للغاية لكل من الشعر والصحة العامة، فمجرد استنشاقه يُسبب آلامًا في البطن واحمرارًا وتهيّجًا عند ملامسته الجلد.

كما يُمكن أن يُسبب الريزورسينول مشكلات في الغدة الدرقية، ويؤثِر على الجهاز العصبي، فهو يُساهم في اضطراب الهرمونات، فضلاُ عن كونه قابلًا للاحتراق.

السلفات

أما السلفات فتستخدم باسم الكبريتات وشائعة في صبغات الشعر، ولكنّها غير صحية خاصةً عند استخدامها مع مادة تفتيح، فهي تسبب ضعف الخصلات وجعلها أكثر عُرضة للتكسر.

بارافينيلين

أما مركب بارافينيلين داي أمين تسبب أمراض السرطان إلى فشل الجهاز التنفسي ومشاكل القلب، التعرّض المٌفرط لهذه المادة يُمكن أن يُؤدي لمضاعفات وخيمة.

الأمونيا

وتعد الأمونيا من المكونات الضارة الموجودة في معظم صبغات الشعر، وكثيرًا ما تتوفر في أشكال مختلفة، مثل الإيثانولامين والديثانولامين واتريثانولامين، وتُسبب هذه المادة جفافًا وضعفًا للخصلات.

وتُؤثّر الأمونيا على صحة الشعر، كما أنّها قد تُسبب تهيجًا للأنف والعينين، ويمكن أن تنتج عنها أمراض خطيرة لاحقًا.