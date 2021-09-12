“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

محررو المناطق

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) استمرار إيقاف أعمال المقاصف المدرسية والكافتيريات ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية للعودة الآمنة للدراسة، وذلك بمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية.

جاء ذلك خلال التحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الحضورية للمدارس لشهر سبتمبر الجاري وسيستمر السماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول مع توجيه الطالب بإحضار الأطعمة من المنزل، وحث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى، مع إمكانية السماح للمتعهد بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع علب المياه وبعض الأطعمة المغلقة والمعقمة قبل انتهاء الحصة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية من المعلم لضمان تحقيق التباعد الجسدي وعدم مشاركة الوجبات.

وأكد الدليل إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي وفي حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع مراعاة عدم مشاركة الأدوات في الأنشطة التي تتطلب مشاركة عدد كبير من الطلاب.

من جهة أخرى، تبدأ اليوم الأحد أولى اختبارات الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام خلال العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.