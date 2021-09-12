احدث الأخبار

“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 يعاني من اضطرابات نفسية.. تونسي يشعل النار في جسده
أبرز المواد
 كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ230 مليونا والوفيات تقترب من الـ5 ملايين
أبرز المواد
 في إحصائية لـ “البيئة والزراعة”.. 4 مناطق في المملكة بلا مياه تحلية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”
المناطق
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق
أبرز المواد
 شاهد.. ببغاوات على رأس ميركل في آخر أيامها الرئاسية
أبرز المواد
 بروفيسور يكشف 5 فوائد جديدة لماء زمزم
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: الأجسام المضادة الذاتية تمنع الجهاز المناعي من مقاومة كورونا
أبرز المواد
 شاهد.. تدمير عربة حوثية خلال نقلها عناصر إرهابية للجبهات
أبرز المواد
 التعليم تعلن موعد وشروط التقديم على ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية
أبرز المواد
“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

أبرز المواد
يعاني من اضطرابات نفسية.. تونسي يشعل النار في جسده

يعاني من اضطرابات نفسية.. تونسي يشعل النار في جسده

أبرز المواد
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ230 مليونا والوفيات تقترب من الـ5 ملايين

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ230 مليونا والوفيات تقترب من الـ5 ملايين

أبرز المواد
في إحصائية لـ “البيئة والزراعة”.. 4 مناطق في المملكة بلا مياه تحلية

في إحصائية لـ “البيئة والزراعة”.. 4 مناطق في المملكة بلا مياه تحلية

أبرز المواد

“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية
(/!
http://almnatiq.net/?p=1035929
محررو المناطق

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) استمرار إيقاف أعمال المقاصف المدرسية والكافتيريات ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية للعودة الآمنة للدراسة، وذلك بمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية.

 

جاء ذلك خلال التحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الحضورية للمدارس لشهر سبتمبر الجاري وسيستمر السماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول مع توجيه الطالب بإحضار الأطعمة من المنزل، وحث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى، مع إمكانية السماح للمتعهد بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع علب المياه وبعض الأطعمة المغلقة والمعقمة قبل انتهاء الحصة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية من المعلم لضمان تحقيق التباعد الجسدي وعدم مشاركة الوجبات.

 

وأكد الدليل  إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي وفي حال وجود أنشطة رياضية يراعى أن تكون منفردة في مكان واسع وجيد التهوية مع مراعاة عدم مشاركة الأدوات في الأنشطة التي تتطلب مشاركة عدد كبير من الطلاب.

 

من جهة أخرى، تبدأ اليوم الأحد أولى اختبارات الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام خلال العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.

 

 

روابط ذات صلة

“استشاري” يكشف طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي (فيديو)

“استشاري” يكشف طرق الوقاية من الانزلاق الغضروفي (فيديو)
استشاري يُحذر: الحلويات والمعجنات غير مناسبة للأطفال.. والنكهات تُهدد صحتهم

استشاري يُحذر: الحلويات والمعجنات غير مناسبة للأطفال.. والنكهات تُهدد صحتهم
استشاري: الأشخاص الذين يعملون بالليل أكثر عرضة لتلك الأمراض (فيديو)

استشاري: الأشخاص الذين يعملون بالليل أكثر عرضة لتلك الأمراض (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*