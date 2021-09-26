احذر.. المشروبات الساخنة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

المناطق- وكالات:

كشفت خبيرة التغذية الروسية، مارغريتا أرزومانيان، أضرار تناول المشروبات شديدة السخونة على صحة الإنسان، ناصحة بضرورة الحذر من طريقة تناول تلك المشروبات.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية، عن خبيرة التغذية قولها، إن فنجان الشاي الساخن قادر على جعل الإنسان دافئا خلال البرد القارس في فصل الخريف والشتاء؛ لكن هذه الخطوة تهدد بعواقب وخيمة أبرزها أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وبحسب خبيرة التغذية الروسية، فإنه فيما يتعلق بالمشروبات الساخنة هناك أبحاث تقول إنه يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي.

ونصحت الخبيرة، بضرورة تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردا؛ لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي.