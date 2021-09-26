احدث الأخبار

الألمان إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خليفة ميركل
أبرز المواد
 “وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 يعاني من اضطرابات نفسية.. تونسي يشعل النار في جسده
أبرز المواد
 كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ230 مليونا والوفيات تقترب من الـ5 ملايين
أبرز المواد
 في إحصائية لـ “البيئة والزراعة”.. 4 مناطق في المملكة بلا مياه تحلية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى حفل “مسك الخيرية” بمناسبة اختتام مسار جازان لبرنامج “صوت الشباب”
المناطق
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
أبرز المواد
 حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق
أبرز المواد
 شاهد.. ببغاوات على رأس ميركل في آخر أيامها الرئاسية
أبرز المواد
 بروفيسور يكشف 5 فوائد جديدة لماء زمزم
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: الأجسام المضادة الذاتية تمنع الجهاز المناعي من مقاومة كورونا
أبرز المواد
 شاهد.. تدمير عربة حوثية خلال نقلها عناصر إرهابية للجبهات
أبرز المواد
الألمان إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خليفة ميركل

الألمان إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خليفة ميركل

أبرز المواد
“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

“وقاية”: استمرار إيقاف عمل المقاصف بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

أبرز المواد
يعاني من اضطرابات نفسية.. تونسي يشعل النار في جسده

يعاني من اضطرابات نفسية.. تونسي يشعل النار في جسده

أبرز المواد
كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ230 مليونا والوفيات تقترب من الـ5 ملايين

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ230 مليونا والوفيات تقترب من الـ5 ملايين

أبرز المواد

الألمان إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خليفة ميركل

الألمان إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خليفة ميركل
http://almnatiq.net/?p=1035940

يدلي الناخبون الألمان بأصواتهم في انتخابات عامة متقاربة الفرص اليوم الأحد يشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي تحديا كبيرا للمحافظين الذين يستعدون لفترة ما بعد أنغيلا ميركل.

 

وتتولى ميركل السلطة منذ عام 2005 لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر اقتصادات أوروبا.

 

ويعني تقارب النتائج دخول الأحزاب الرائدة في مشاورات مع بعضها البعض قبل الشروع في مفاوضات رسمية لتشكيل ائتلاف قد تستغرق شهورا وهو ما يبقي ميركل (67 عاما) في السلطة لتصريف الأعمال.

 

وفي تجمع انتخابي بمدينته آخن السبت قال مرشح المحافظين آرمين لاشيت وهو يقف إلى جوار ميركل، إن تشكيل تحالف يساري يقوده الحزب الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب اليسار الألماني (المعروف باسم دي لينكه) سيزعزع استقرار أوروبا.

 

وقال لاشيت (60 عاما): “إنهم يرغبون في إخراجنا من حلف شمال الأطلسي، ولا يريدون هذا الحلف. إنهم يريدون جمهورية أخرى… لا أريد أن يكون ليكنه في الحكومة المقبلة”.

 

وينافس لاشيت في الانتخابات أولاف شولتز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير المالية في ائتلاف ميركل، الذي فاز بكل المناظرات التلفزيونية الثلاث لأبرز المرشحين.

ولم يستبعد شولتز (63 عاما) التحالف مع حزب ليكنه، لكنه قال إن عضوية حلف الأطلسي خط أحمر لحزبه.

 

ويشير المشهد السياسي إلى احتمال تشكيل ائتلاف ثلاثي. ومنحت أحدث استطلاعات لآراء الناخبين الحزب الديمقراطي الاشتراكي تقدما بفارق ضئيل لكن المحافظين ضيقوا الفجوة في الأيام الأخيرة ولم يحسم العديد من الناخبين آراءهم بعد.

 

وتشير أقرب السيناريوهات إلى أن الفائز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وتحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي سيشكل ائتلافا مع الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*