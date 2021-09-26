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مُبتعث بألمانيا يُطور جهازاً يحفظ الـدم لمدة 30 عاماً (فيديو )

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مُبتعث بألمانيا يُطور جهازاً يحفظ الـدم لمدة 30 عاماً (فيديو )

مُبتعث بألمانيا يُطور جهازاً يحفظ الـدم لمدة 30 عاماً (فيديو )
http://almnatiq.net/?p=1035952
محررو المناطق

طور مُبتعث بإحدى الجامعات الألمانية، جهازًا يحفظ الـدم لفترة تصل إلى 30 عاماً؛ للاستفادة منه بعد ذلك عند الحاجة.

 

وقال مُبتعث الدكتوراه بتخصص الهندسة الطبية الحيوية في جامعة هانوفر بألمانيا، ضياء خياط، إن الجهاز يحفظ كرات الدماء الحمراء تحت سالب 100 درجة مئوية.

 

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الجهاز يقوم بعملية تعويم لنقل الـدم عبر مضخة به، ومن ثم يتم نقل الـدم لأوعية تخزين، مشيراً إلى أن الـدم في تلك الحالة يكون جاهزاً لاستخدامه بأي وقت.

 

وأشار  إلى أن مميزات الجهاز تتضمن إجراء عملية تجميد الـدم دون تدخل الإنسان، وعدم استخدام مواد كبيرة في عمليات التجميد، وعدم استغراق وقت طويل وتكلفة عالية كما يحدث بالطرق الأخرى.

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