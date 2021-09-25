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المرور يوضح شروط تسجيل مركبة بدون رخصة قيادة

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المرور يوضح شروط تسجيل مركبة بدون رخصة قيادة

المرور يوضح شروط تسجيل مركبة بدون رخصة قيادة
http://almnatiq.net/?p=1035969
محررو المناطق:

أجاب حساب المرور، على سؤال لأحد المستخدمين بشأن الشروط الواجب توفرها حال رغبة مواطن في تملك مركبة.

 

وكان أحد المغردين قد وجه سؤالا لحساب المرور عبر تويتر، قال فيه: “عمري 16 عاماً وأرغب في تسجيل سيارة”، متسائلا في الوقت نفسه عن الإجراءات الواجب اتباعها.

 

وأوضح حساب المرور على موقع تويتر، أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي، لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.

 

وبحسب المرور، يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

 

ويمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

 

بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض.

 

ويجب التأكد من سداد المخالفات المرورية قبل التفويض حيث تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

 

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