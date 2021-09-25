5 أطعمة تقضي على الصداع النصفي

المناطق - وكالات:

كشفت أبحاث جديدة عن قائمة بالأطعمة التي أكد الخبراء على قدرتها الفريدة في معالجة الصداع النصفي، بسبب احتوائها على هذه العناصر وهي:

1- الأسماك الهنية

تعتبر الأسماك الدهنية بما في ذلك السردين والأنشوجة والماكريل والسلمون والتونة البكورة والسلمون المرقط من أغنى مصادر “أوميغا 3″ الطبيعية.

وتحتوي هذه الأسماك على حمض eicosapentaenoic” (EPA)” وحمض docosahexaenoic” (DHA)”، والذي يطلق عليه أحيانًا “أوميغا 3 البحري”، وهي عناصر تساهم في معالجة الصداع النصفي.

2- بذور الشيا تحتوي على “ألفا لينولينيك” (ALA)

تعتبر بذور الشيا من أهم المصادر النباتية لأحماض “أوميغا 3” الدهنية، حيث تشتق من حمض “ألفا لينولينيك” (ALA) الذي يمكن للجسم تحويله إلى الأحماض الدهنية المهمة “EPA” و”DHA”، ولكن ليس بالكمية التي يمكن الحصول عليها من الأسماك، بل أكثر من الأسماك أيضا.

3- بذور الكتان بعد طحنها

تحتوي بذور الكتان أيضا على حمض “ألفا لينولينيك” (ALA) الذي يمكن للجسم تحويله بكميات محدودة إلى “EPA” و”DHA”. لكن لاستخلاص الدهون المفيدة يجب طحن بذور الكتان الطازجة قبل استخدامها.

4- الجوز كل أونصة كنز

تحتوي كمية قليلة (أونصة حوالي 8 جوزات) على 2.5 جرام من “أوميغا 3″، كما يحتوي الجوز على المزيد من حمض ألفا لينولينيك (ALA) لكل أونصة مقارنة بالعناصر الأخرى.

كما تحتوي أونصة واحدة من الجوز اللذيذ أيضا على 4 غرامات من البروتين، وغرامين من الألياف، وهي مصدر جيد “للمغنيسيوم”، وهي مادة مغذية تؤكد بعض الدراسات أنها قد تكون مفيدة في تقليل وتيرة الصداع النصفي وشدته.

5- مكلات زيت السمك بديل جيد

في حال عدم توفر السمك، يمكن أن تقدم مكملات زيت السمك نتائج مماثلة، حيث تساعد على زيادة تناول “أوميغا 3”. وتوصي العديد من المنظمات الصحية، بما في ذلك جمعية القلب الأمريكية، أي شخص لا يأكل السمك أو يتناول مكملات زيت السمك بكمية تقدر بحوالي 1000 ملي جرام من زيت السمك يوميًا للبالغين.