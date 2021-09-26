خبيرة تغذية: هذا النوع من الخضار يحارب السرطان

المناطق- وكالات:

طالبت خبيرة التغذية، كريستينا ميكستاس، بضرورة تناول نوع من الخضار، نظرا لما يقدمه من فوائد صحية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم بإطالة العمر ومحاربة السرطان.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن هذا الخضار هو “الملفوف”، معتبرة إياه واحد من أهم الخضراوات نظرا لتأثيره الإيجابي على متوسط معدل العمر ومنع تطور السرطان.

وذكر موقع “إكسبريس”، نقلا عن خبيرة التغذية، أن الملفوف يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وفيتامين “سي” والمنغنيز بالإضافة للمغذيات النباتية.

ويساعد هذا النوع من الخضراوات في احتوائه على مادة السلفورافان في منع الإصابة بأنواع من السرطانات كسرطان المريء والبنكرياس، بالإضافة للتقليل من الأورام والالتهابات.

بدوره، أكد “إكسبريس”، أن الأطباء يوصون في “مايو كلينك” وهي مجموعة طبية بحثية، بتناول أكبر قدر من الملفوف لتزداد قيمته الغذائية مع التوقف عن تناول المواد التي تنشط الالتهابات، ومن هذه المواد الأطعمة المقلية والمشروبات السكرية والمخبوزات.