أبرز طرق الغش في أسواق السيارات المُستعملة بالمملكة.. بيع المركبات التالفة على أنها جديدة (فيديو)

محررو المناطق

سلط تقرير تلفزيوني، الضوء على بعض طرق الغش التي تشهدها أسواق السيارات المُستعملة في المملكة.

وكشف التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، أن أشهر طرق الغش تتضمن التلاعب بعداد السيارة بحيث تمر على الفحص دون اكتشاف الأمر، وكذلك إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة.

ولفت القرير إلى أن عمليات الغش تطال أيضاً قطع غيار السيارات، موضحاً أن المشكلات التي تواجه أسواق بيع السيارات المُستعملة تشمل الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، وعدم وجود جهة رسمية لمتابعتها.

وتابع أن عمليات الغش تطال أيضاً قطع غيار السيارات، مشيرًا إلى أن المشكلات التي تواجه أسواق بيع السيارات المُستعملة تشمل الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، وعدم وجود جهة رسمية لمتابعتها.