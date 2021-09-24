بلدية القطيف تختتم فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ91 بأكثر من 20 فعالية وطنية

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اختتمت بلدية محافظة القطيف برنامجها الاحتفالي باليوم الوطني السعودي الـ ٩١ في 6 مواقع مختلفة، شملت المدن والواجهات البحرية والحدائق والميادين، وتضمن برنامج الاحتفاء أكثر من 20 فعالية شارك فيها المواطنين والمقيمين والزوار من خارج المحافظة، بالإضافة لمشاركة أكثر من ١٢٠٠ متطوع ومتطوعة، معبرين عن حبهم وانتمائهم لوطنهم وتجديدهم لعهد الولاء لولاة الأمر حفظهم الله ولرايته الخضراء الخفاقة بالمجد والتنمية والأمن والاستقرار.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، شهد برنامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الحادي والتسعون، تفاعل كبير من الحضور، حيث توافدت أعداد كبيرة بلغت حوالي الـ 100 ألف من السكان وزوار المحافظة برفقة أطفالهم وعوائلهم وهم يتوشحون بأعلام الوطن والابتسامة تعلو مُحيّاهم في تعبير صادق عن الفرح في وطن العز والفخر.

وذكر أن احتفالية بلدية محافظة القطيف شهدت الكثير من الفعاليات بدأت بمسيرة الدراجات النارية، والتي شارك فيها ١٠٠٠ دراج حاملين شعارات وأعلام الوطن من مختلف سكان المملكة وتفاعل معها الجمهور برفع الأعلام الوطنية في كافة شوارع المسيرة، ومسيرة السيارات الكلاسيكية، وشارك فيها ٨٠ سيارة، كما اشتملت احتفالية البلدية مسيرة اللنجات الوطنية التي انطلقت من فرضة القطيف حتى فرضة دارين وسط فرحة وتفاعل السكان، بالإضافة لفعاليات العرض الوطني بقلعة تاروت، والعرض الوطني في أيقونة اليوم الوطني بحي الزهراء في الواجهة البحرية، والمتضمن العديد من البرامج والفعاليات لمختلف الأعمار ومنها، برنامج دار الفن للرسم الحر للكبار والأطفال ودار الثقافة، التي ضمت أعداد كبيرة من الكتب الوطنية وتوزيع 1000 كتاب على الجمهور بمشاركة بسطة حسن، وإقامة المعرض الفني الوطني بمشاركة العديد من فناني المحافظة، كما تضمنت الاحتفالية تدشين أطول جدارية وطنية في شارع البيروني بطول 960 متراً ومسيرة الخيول العربية بصفوى، وتوزيع الهدايا و الأعلام الوطنية والعديد من الفقرات الإبداعية بممشى جاوان، واحتفالية مشاة سيهات الوطنية في كورنيش الغدير بسيهات، بالإضافة لبرامج متنوعة في حديقة الخزامى بعنك.

مؤكداً أن برنامج اليوم الوطني الـ ٩١ جسد صورة الولاء والعطاء للوطن الغالي باحتفالية وطنية وأعمال فنية متنوعة تبرز تلاحم القيادة والشعب، حيث لاقت تفاعل من السكان وجذبت الزوار والسياح وهو الأمر الذي يعكس المحبة الكبيرة في نفوس المواطنين لولاة الأمر حفظهم الله.