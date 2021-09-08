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هكذا يحافظ الماء على صحة القلب ومحارب الشيخوخة

هكذا يحافظ الماء على صحة القلب ومحارب الشيخوخة
http://almnatiq.net/?p=1036009
المناطق- وكالات:

سلط موقع fitandwell الضوء على أهمية شرب الماء للصحة العامة للإنسان، مشيرا إلى أن هناك عديد من الخبراء اعتبروها الوسيلة الأسهل لحياة صحية ولياقة بدنية أفضل.

 

ورغم هذه الأهمية هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير من الناس بشأن الكميات التي من المفترض أن يشربها الإنسان، وكذلك الأهمية وراء شرب الماء بالنسبة لصحة القلب، ومحاربة الشيخوخة.

 

وبحسب الموقع، يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بالشرب بشكل عام، دون الربط بين شرب الماء الطبيعي والمشروبات اليومية الأخرى كالقهوة والشاي والعصير والصودا، ففي حين يحتوي العصير والصودا على السكر، تحتوي المشروبات الأخرى على الكافيين ورغم أهميتها إذا تم تناول بشكل صحيح يبقى أنها تعمل كمدر للبول، ما يساعد في زيادة الجفاف في الجسم.

 

ولذلك يرى العلماء أنه يجب أن تمارس عادة شرب المياه بشكل واعي، وألا يكون الأمر مجرد شرب وفقط، فشرب المياه العادية يختلف عن شرب العصائر والصودا والقهوة والشاي.

 

وكشفت دراسة أجرتها الجمعية الأوروبية أن هناك علاقة وثيقة بين شرب الماء والإصابة بقصور القلب، مؤكدة على أن شرب القليل من الماء يمكن أن يزيد خطر الإصابة بقصور القلب، والعكس صحيح فإن شرب كميات كبيرة من المياه يساعد على الحماية من هذه الأمراض، بحسب fitandwell .

 

ولفتت الدراسة إلى أن الباحثين نظروا في “عادات الترطيب”، فوجدوا أن “تركيز الصوديوم في الدم” تركيزه يصل إلى 15792 عند البالغين في منتصف العمر، لمعرفة ما إذا كان التركيز العالي ينبئ بتطور قصور القلب في غضون 25 عامًا، وبشكل أساسي وجدوا أنه كلما قل الماء الذي تشربه، زاد تركيز الصوديوم.

 

وأشار الموقع إلى أن التوصيات العامة تختلف بشأن الرجال والنساء، مشيرة إلى أن النساء يجب عليهن شرب حوالي 1.6 إلى 2.1 لتر من الماء يوميًا بينما على الرجال أن يتناولوا حوالي 2-3 لتر يوميًا.

 

ولفت الدراسة إلى أنه من المهم ملاحظة أن شرب كمية كبيرة من الماء في يوم واحد فقط في الأسبوع لن يكون له بالضرورة تأثير كبير.

 

وتؤكد مؤلفة الدراسة، الدكتورة ناتاليا ديميتريفا من المعهد القومي للقلب والرئة والدم أنه من المهم أن يبقى تركيز الصوديوم في الدم ضمن نطاق ضيق على فترات طويلة، وهو الأمر الذي يتعلق باستهلاك السوائل بشكل يومي.

 

وأكد الموقع أنه إذا كان الشخص لا يتناول كمية كافية من الماء يوميًا، عليه الآن أن يعرف أنه مضطر أكثر لشرب كميات مناسبة من المياه، خاصة وأن أمراض القلب هي مجرد واحدة من فوائد مكافحة الشيخوخة المرتبطة بالترطيب الجيد.

 

وأشار fitandwell، إلى أن الاستهلاك المنتظم للمياه يساعد أيضا في تحسن صحة الأمعاء والكلى والعضلات وغيرها، من الأمور التي تجعل الإنسان يبدو أنه أفضل صحيا.

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