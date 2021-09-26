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أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بالمنطقة الشرقية: رياح نشطة تؤدي إلى رؤية منخفضة

http://almnatiq.net/?p=1036011
محررو المناطق

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها جديدًا لمستخدمي الطرق في مناطق المنطقة الشرقية في كلٍّ من ( الجبيل-الخبر- الخفجي-الدمام -العديد-القطيف-رأس تنورة) بشأن رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة  مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت مستخدمي هذه الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نظرًا لهذه الحالة المناخية.

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