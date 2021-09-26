أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بالمنطقة الشرقية: رياح نشطة تؤدي إلى رؤية منخفضة

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها جديدًا لمستخدمي الطرق في مناطق المنطقة الشرقية في كلٍّ من ( الجبيل-الخبر- الخفجي-الدمام -العديد-القطيف-رأس تنورة) بشأن رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
ودعت مستخدمي هذه الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نظرًا لهذه الحالة المناخية.
تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من ( الجبيل-الخبر- الخفجي-الدمام -العديد-القطيف-رأس تنورة)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية لذا . نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع . pic.twitter.com/q4vkS6lObH
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) September 26, 2021
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