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فنانة كويتية شهيرة تعلن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب

فنانة كويتية شهيرة تعلن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب
http://almnatiq.net/?p=1036040
محررو المناطق:

فاجأت الفنانة الكويتية، سعاد سليمان، المعروفة بلقب “سعودة”، بمتابعيها بإعلان اعتزالها مجال الفن والتمثيل نهائيا وارتداءها الحجاب.

 

وكتبت “سعودة” تقول عبر حسابها على إنستجرام: “أعلن اعتزالي عن المجال الفني كممثلة الحمد لله”.

وظهرت الفنانة الكويتية، في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشرح أسباب اعتزالها وخطواتها المقبلة.

وقالت “سعودة” خلال المقطع: “سبب اعتزالي الحمد لله.. هو أنني قبلت في تربية أساسية تخصص إسلامي، وهذا الذي أريده”.

وأضافت: “سوف أجعل حياتي للدراسة وأطفالي وليس لدي وقت للتمثيل، بالإضافة أنني تحجبت ولا أريد أي شيء يخدش حجابي، وأرفض أن أكون ممثلة”، مؤكدة “اقتناعها الكامل بقرار اعتزالها”.

وأكملت: “سوف أكون حاضرة معكم دائما، وليس معنى أن ابتعد عن التمثيل عدم ظهوري مجددا، بل سوف أشارك بمقاطع فيديو في أوقات عدم انشغالي، أما قرار اعتزالي فأنا مقتنعة به واشعر براحة كبيرة”.

وأثار قرار الفنانة الكويتية، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، إذ طرح العديد منهم أسئلة كثيرة عن سبب الاعتزال، بينما تمنى أخرون لها “التوفيق”.

 

 

 

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