أخصائي عيون يكشف الأسباب الشائعة لـ ضعف النظر (فيديو)

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قال الدكتور أحمد الأمير أخصائي عيون إن كلمة ضعف النظر تطلق على أي شخص يشتكي من الضبابية أو تخبيش بالنظر.

وأضاف أخصائي العيون خلال مقابلة تلفزيونية، إن أسباب ضعف النظر كثيرة، لكن أكثر الأسباب شيوعا هي العيوب الانكسارية سواء قصر النظر، طول النظر، أو الانحراف.

وأشار إلى أن هناك أسباب أخرى، مثل الماء الأبيض، الجلوكومة، أمراض القرنية وأمراض الشبكبة، موضحًا أن ضعف النظر ممكن يصيب جميع الفئات العمرية من الولادة حتى عمر الـ 100 سنة.