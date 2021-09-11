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لهذا السبب يشارك “بيتروس” في تدريبات النصر رغم عدم قيده بقائمة العالمي

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لهذا السبب يشارك “بيتروس” في تدريبات النصر رغم عدم قيده بقائمة العالمي

لهذا السبب يشارك “بيتروس” في تدريبات النصر رغم عدم قيده بقائمة العالمي
http://almnatiq.net/?p=1036051
محررو المناطق:

أوضح الناقد الرياضي غرم العمري، السبب وراء استمرار اللاعب بيتروس في تدريبات فريق النصر، رغم رفع اسمه من قائمة الفريق، وقيد اللاعب الجديد أنسيلمو بدلا منه.

 

وكشف العمري، في تصريحات متلفزة، أنه لا يوجد ما يمنع تواجد بيتروس في تدريبات النصر، نظرًا لأن تعاقده مع النادي ساري ويستلم راتبه بشكل طبيعي، لكن دون أن يكون له أحقية في المشاركة بالمباريات لعدم قيده في قائمة الفريق.

 

وتابع: “اللاعب من حقه أن يتدرب مع الفريق طالما هو مرتبط بعقد مع النادي، وليس من حق مسئولي النادي إبعاد اللاعب عن التدريبات أو إلزامه بخوض التدريبات بشكل منفرد، معتبرًا استمرار اللاعب في تدريبات الفريق النصراوي أمر احترافي”.

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