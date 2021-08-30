هل مقولة “الجزر يقوي النظر” صحيحة؟  أخصائي عيون يجيب (فيديو )

قال الدكتور أحمد الأمير أخصائي عيون إن الجزر من الخضروات الغنية بفيتامين ( A)، وقديمًا كانت التغذية ضعيفة، وكان لدى البعض نقص الفيتامينات ومنها ( A)، فيصير عندهم مشاكل في النظر سواء جفاف أو مشاكل بالشبكية.
وأضاف أخصائي عيون في مقابلة تليفزيونية أن فيتامين ( A) موجود في كثير من الأغذية مؤكدا أن الغذاء المتوازن ممتاز لصحة الجسم والإنسان.
#صباح_السعودية | هل مقولة "الجزر يقوي النظر" صحيحة؟ 🥕
د. أحمد ابن الأمير. pic.twitter.com/Q3J1gHlsN6
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) September 26, 2021
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