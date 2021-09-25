صحيفة بريطانية تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال

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ينوي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، استكمال الفصل الثاني من مسيرته الكروية في ناديه الحالي مانشستر يونايتد، بعد الاعتزال.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن مصدر مقرّب من رونالدو- لم تذكر اسمه- قوله: “رونالدو أوضح للجميع أنه عاد إلى يونايتد لمساعدتهم على الفوز بالألقاب”.

وأضاف: “إن رونالدو لا يزال في ذروة لياقته البدنية، ويحب إظهار أنه لا شيء مستحيل. إنه مهووس بكرة القدم ويعرف كل شيء عن اللعبة”.

وتابع: “بدأ الكثير من اللاعبين مسيرتهم التدريبية في يونايتد، لذلك يعتقد رونالدو أنها قد تكون طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته الكروية”.

وبحسب الصحيفة، يريد رونالدو أيضا، أن يسير ابنه كريستيانو جونيور على خطاه، حيث أخبره في إحدى المرات: “أحب أن يكون لاعب كرة قدم، لأنه يشعر بشغف لهذه الرياضة. لديه روح منافسة عالية ويكره الخسارة”.

ولعب كريستيانو جونيور، سابقا في صفوف شباب يوفنتوس، وسجل أربعة أهداف في أول ظهور له وهو في التاسعة من عمره. كذلك انضم كريستيانو جونيور لمجمع ليتلتون رود التدريبي في يونايتد بسالفورد في وقت سابق من هذا الشهر.