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من يحق لهم الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟

من يحق لهم الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟
http://almnatiq.net/?p=1036074
محررو المناطق

نقل مراسل ” CNN”  توصيات مستشارو اللقاح في مركز السيطرة على الأمراض “CDC” بشأن إمكانية تلقي جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.

 

وأشار إلى أن المستشارون صوتوا لصالح التوصية، باستخدام المعززات لكل من يبلغ العمر 65 عاما ما وفق، وكذلك كل شخص يعيش في رعاية صحية طويلة المدى.

 

وتابع أن المستشارون أوصوا باستخدام المعززات أيضا لكل شخص يعاني من حالة صحية سيئة وذلك بناءً على المنفعة الفردية والمخاطر.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أجازت مؤخرًا، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لكورونا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر وأولئك “المعرّضين للخطر”.

 

وعربيا فقد قررت وزارة الصحة الكويتة، منح جرعة ثالثة معززة من لقاح “كورونا” لمن تجاوز عمره 60 عامًا.

 

 

 

 

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