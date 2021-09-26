عادة خاطئة يفعلها الجميع تتسبب في ضعف القرنية.. احذرها

محررو المناطق:

قال الدكتور أحمد الأمير، أخصائي عيون، إن عادة “حك العين” تسبب ضعف في القرنية، مشيرا إلى أن الجلوس الطويل أمام الشاشات أحد أسباب ضعف النظر.

وأضاف الأمير، في تصريحات متلفزة، أن “حك العين، من العادات الخاطئة، لأن الحك المستمر للعين يسبب على المدى البعيد ضعف في القرنية، وهناك عادات خاطئة أخرى فيما يخص لبس العدسات”.

وتابع: “هذا الموضوع قتل بحثا في الوسائل الإعلامية والسوشيال ميديا، ورغم ذلك لازم نشوف بعض العادات الخاطئة في استخدام العدسات، مثل النوم بها، أو غسلها بالماء أو السباحة بها”.

وكشف أخصائي العيون، أن من بين أسباب ضعف النظر، الماء الأبيض والجلوكوما، والعيوب الانكسارية (طول وقصر وانحراف النظر) وأمراض القرنية والشبكية ويحدّد ذلك طبيب العيون من خلال الفحص.

وتابع الأمير، أنَّ ضعف النظر قد يصيب جميع الفئات العمرية لكن الأطفال لا يعرفون إصابتهم بخلاف الكبار، ويمكن للوالدين اكتشاف ضعف النظر لدى أبنائهم في حال عدم قدرة الطفل على الحركة بشكل طبيعي، وفي عمر المدارس يبدأ قصر النظر، بينما يبدأ ضعف النظر لدى الكبار بعد سن الأربعين.